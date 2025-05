Daniela Coman | il giallo della donna trovata morta in camera da letto

Daniela Coman, una donna rumena di 48 anni, è stata trovata morta nella sua camera da letto, in circostanze misteriose. Non dava segni di vita quando i carabinieri sono intervenuti, dopo che la sorella aveva segnalato la sua scomparsa. La situazione solleva interrogativi inquietanti che necessitano di chiarimenti urgenti.

Trovata morta in casa: è mistero. Il compagno interrogato dai carabinieri

Segnala msn.com: Tragedia a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Daniela Coman aveva 48 anni. E’ stato l’ex compagno a segnalare ai carabinieri che non rispondeva più alle telefonate ...

Donna trovata morta a prato di correggio, indagini dei carabinieri in corso dopo denuncia di scomparsa

Si legge su gaeta.it: Una donna di 47 anni, Daniela Luminita Coman, è stata trovata morta nella sua abitazione a Prato di Correggio, Reggio Emilia; i carabinieri indagano ascoltando il nuovo compagno e approfondendo le cir ...

Correggio: donna trovata morta in casa, disposta l’autopsia

Riporta redacon.it: Una donna di 47 anni, Daniela Coman, è stata trovata morta a Correggio il 14 maggio. Le indagini sono in corso per determinare le cause.

