Damiano Dentella a Unplugged Playlist | il cantautore bergamasco in gara a Music for Change

Nuova puntata di Unplugged Playlist dedicata a Music for Change, il contest musicale che unisce creatività e impegno sociale. Ospite dell’episodio è Damiano Dentella, giovane cantautore di Bergamo, selezionato per partecipare alle fasi di colloquio del concorso. Damiano Dentella: dalla scrittura personale alla sfida sociale. Nel corso dell’intervista, Damiano racconta la scelta di partecipare a Music for Change come un passo evolutivo della propria carriera artistica: “Scrivo canzoni da alcuni anni, raccontando il mio mondo personale, ma sentivo il bisogno di confrontarmi anche con temi che riguardano la società che mi circonda. Music for Change è il banco di prova ideale.” Attraverso il contest, Damiano punta a migliorare nel songwriting, ampliare il proprio bagaglio di esperienze e creare connessioni con artisti provenienti da contesti differenti. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com

