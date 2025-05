Dall’utilizzo dei ribassi d’asta alla proroga CUP delle piccole opere | le modifiche al Decreto scuola

Il recente esame del disegno di legge di conversione del dl PNRR Scuola ha portato alla luce significative modifiche, approvate dalla Commissione Cultura del Senato. Tra queste, si trovano rilevanti emendamenti sugli appalti, con focus sui ribassi d'asta e la proroga del CUP per le piccole opere, mirati a facilitare la realizzazione di interventi nel settore scolastico.

Tra gli interventi approvati dalla Commissione Cultura del Senato martedì 13 maggio, in sede di esame del disegno di legge di conversione del dl PNRR Scuola, figurano importanti proposte emendative legate agli appalti. L'articolo Dall’utilizzo dei ribassi d’asta alla proroga CUP delle piccole opere: le modifiche al Decreto scuola . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.