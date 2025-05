Dalla volontaria che allena in carcere all' insegnante di taekwondo per disabili Chi sono i 29 Alfieri della Repubblica    

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato oggi al Quirinale 29 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che, nel 2024, si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Le motivazioni degli Attestati d'onore. Maddalena Albiero, 1192007, Bardolino (VR) – Per essere riuscita, con la poesia, a esprimere sentimenti, timori, sogni comuni ai ragazzi della sua età. Ha trasformato le sue emozioni in occasione di crescita, dialogando e coinvolgendo tanti altri giovani. Giada Baltieri, 1722008, Caldiero (VR) – Per il coraggio con cui affronta l' osteogenesi imperfetta, rara malattia genetica. Il suo sorriso e la sua energia l'hanno resa mascotte di un evento sportivo a favore della ricerca. 🔗Leggi su Agi.it

