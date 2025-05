Dalla Striscia di Gaza al Santobono | il viaggio del piccolo Nabeel per ricevere le cure necessarie

Dal cuore della Striscia di Gaza all'ospedale Santobono di Napoli, il piccolo Nabeel intraprende un viaggio di speranza per ricevere le cure necessarie. Solo tre anni, eppure il suo coraggio è già straordinario. Questa mattina, all’alba, è stato finalmente accolto dopo un trasferimento in ambulanza dall’aeroporto di Pratica di Mare, grazie a un volo militare.

Il piccolo Nabeel, che compirà 3 anni il prossimo mese di luglio, è arrivato questa mattina, alle prime luci dell’alba, all’ospedale Santobono di Napoli, dopo il trasferimento in ambulanza dall’aeroporto di Pratica di Mare, dove è atterrato in nottata grazie ad un volo militare. Nabeel arriva da. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Dalla Striscia di Gaza al Santobono: il viaggio del piccolo Nabeel per ricevere le cure necessarie

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dalla Striscia di Gaza al Santobono: il viaggio del piccolo Nabeel per ricevere le cure necessarie

Scrive salernotoday.it: Il Governatore: "Voglio ringraziare di cuore il Santobono, la Fondazione Santobono Pausilipon, il 118 della Asl Napoli 1 Centro, la Cross di Pistoia e tutti coloro che hanno reso possibile questo gest ...

Bimbo palestinese da Gaza a Napoli per terapie mediche: al Santobono per cure salvavita

Segnala fanpage.it: Un bimbo palestinese della Striscia di Gaza è arrivato al Santobono di Napoli per cure mediche. È giunto in città con padre e nonno in volo militare da Gaza.

Bimbo di 2 anni dalla striscia di Gaza all’ospedale Santobono di Napoli

Lo riporta msn.com: Il bimbo, accompagnato dal padre e dal nonno, è arrivato alle prime luci dell'alba all'ospedale Santobono, da Beit Hanoun, nell'area Nord Est ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo Gabriele Del Moro sconfitto dal male a soli 14 anni

Gabriele Del Moro, che da mesi combatteva una terribile malattia, ieri 31 ottobre, all'ospedale Meyer di Firenze, non ce l'ha fatta.