Dalla porta degli spogliatoi esce un fiume di fango | il video

Dalla porta degli spogliatoi, un fiume di fango scorre inarrestabile: il video documenta un momento drammatico. I vigili del fuoco di San Michele Appiano, il 13 maggio, sono intervenuti nell’asilo e nel palaghiaccio, affrontando una situazione tanto incredibile quanto agghiacciante. Le immagini mostrano l’eroismo dei pompieri mentre si preparano ad affrontare l'emergenza.

Un’immagine tanto incredibile quanto agghiacciante: è quella dei vigili del fuoco di San Michele Appiano che lo scoro 13 maggi sono stati protagonisti di un importante intervento nell’asilo e nel palaghiaccio del paese. Nelle immagini si vedono i pompieri aprire la porta degli spogliatoi. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Dalla porta degli spogliatoi esce un fiume di fango: il video

Su questo argomento da altre fonti

Dalla porta degli spogliatoi esce un fiume di fango: il video

Segnala trentotoday.it: Un’immagine tanto incredibile quanto agghiacciante: è quella dei vigili del fuoco di San Michele Appiano che lo scoro 13 maggi sono stati protagonisti di un importante intervento nell’asilo e nel ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Benedetta Grazzini in radio con Io sogno, singolo che porta la firma di Valerio Negrini dei Pooh

"Io sogno" (gi? disponibile nei digital store per Riserva Sonora - Radio Rossa)? il nuovo singolo della giovane cantante, attrice e performer ligure Benedetta Grazzini, in radio da venerd? 6 novembre? Il brano nasce da un testo inedito di Valerio Negrini, fondatore nonch? autore dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh, donato dalla moglie Paola Racca a Benedetta, arrangiato e prodotto da Paolo Schianchi che ne ha creato anche la parte musicale.