Dalla Giunta Regionale una nuova proposta di legge sulla famiglia

La Giunta regionale, guidata da Francesco Rocca e su iniziativa di Simona Baldassarre, ha presentato una nuova proposta di legge sulla famiglia. Approvata il 15 maggio 2025, l'iniziativa mira a rinforzare le politiche familiari e promuovere le pari opportunità , ora pronta per essere discussa in Consiglio regionale.

Roma, 15 maggio 2025 – La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, assessore alle Pari opportunità , alle Politiche giovanili e della Famiglia, ha approvato la proposta di una nuova legge sulla Famiglia, da inviare al Consiglio regionale. La proposta di legge, che impegna 12 milioni di euro in tre anni, aggiorna e amplia il quadro normativo, a due decenni di distanza della prima disciplina regionale di riferimento (legge regionale n. 32 del 7 dicembre 2001) e introduce misure specifiche per incentivare la natalità , s ostenere le famiglie in difficoltà , promuovere la coesione sociale e riconoscere il valore specifico della famiglia. “La proposta di legge che abbiamo approvato in Giunta rappresenta un impegno concreto della Regione Lazio verso le famiglie, cuore pulsante della nostra società . 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

