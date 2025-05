Dal fantasma espulso alle urla e gli sfottò Assenti i due vicepremier

Nel clima di tensione politica, il fantasma espulso dai due vicepremier affolla l'aula. Magi, deputato di +Europa, protesta avvolto in un lenzuolo per i referendum, mentre la segretaria del PD alza la voce per farsi sentire. Grimaldi, di Avs, sfoggia la kefiah, testimoniando la vitalità e la diversità delle posizioni in campo.

