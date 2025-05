Dal campo alla comunità Finanziare progetti cruciali

Dal campo alla comunità, il 5x1000 si trasforma in un atto concreto di sostegno per progetti cruciali. Donare non è solo un gesto fiscale, ma un'opportunità per migliorare la vita delle persone. Attraverso le campagne di FBC Saronno e Fondazione Como ETS, il calcio si conferma un potente veicolo di crescita sociale e inclusione.

Donare il 5x1000 non è solo un gesto fiscale, ma un atto concreto di sostegno verso progetti che fanno la differenza nella vita delle persone. Due esempi emblematici arrivano dal mondo dello sport, con le campagne promosse da FBC Saronno e Fondazione Como ETS, che dimostrano come il calcio possa essere uno straordinario veicolo di crescita sociale, inclusione e sviluppo giovanile. A Saronno, il messaggio è chiaro: “Dammi il cinque!”. Con questo slogan semplice e diretto, l’FBC Saronno invita cittadini e simpatizzanti a destinare il proprio 5x1000 alla società, che da anni investe con passione nel settore giovanile. Ogni settimana, al centro sportivo Matteotti, decine di ragazzi si allenano, apprendono i valori del rispetto, del gioco di squadra e della disciplina. Grazie al contributo del 5x1000, il club potrà continuare a garantire strutture adeguate, attrezzature, allenatori qualificati e nuove opportunità per i suoi giovani atleti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal campo alla comunità Finanziare progetti cruciali

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Salerno e Potenza McDonald's in campo per la solidarietà : Sempre aperti a donare

McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in campo per la solidarietà, in sinergia con Banco Alimentare Onlus, al fianco delle comunità locali, per fronteggiare il preoccupante aumento delle nuove povertà.