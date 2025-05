Dagli esseri umani agli altri animali | i segreti e le bugie sulla leadership delle femminile

...completamente femminile. Questo viaggio attraverso il regno animale rivela storie sorprendenti e sfida le convenzioni tradizionali sulla leadership. Scopriremo come, in molte specie, le femmine sono le vere protagoniste, padroneggiando abilità decisive per la sopravvivenza del gruppo, e come la scienza sta lentamente rompendo le catene del patriarcato. È tempo di riscrivere il copione della leadership.

Per secoli la scienza ha guardato a tutte le specie, umani compresi, con un approccio culturale maschilista e patriarcale. La natura ci insegna che la divisione dei compiti è relativa e non è attribuibile un ruolo primario al maschio rispetto alla femmina. Anzi: ci sono specie in cui la leadership è segnata da cromosoma X. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Dagli esseri umani agli altri animali: i segreti e le bugie sulla leadership delle femminile

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché è importante tutelare l'eredità culturale degli animali selvatici

Da ilbolive.unipd.it: La perdita di biodiversità minaccia le competenze acquisite dagli animali attraverso l'apprendimento sociale. Un approfondimento su Science e altri studi precedenti stimolano riflessioni sul futuro de ...

Anche gli animali hanno dei diritti, parola dell’Emst

Riporta ilgiornaledellarte.com: L’ Emst, il Museo Nazionale d’Arte Contemporanea di Atene, dal 15 maggio al 7 gennaio 2026 presenta la mostra «Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives», che offre una profonda ...

La nostra voglia di animali "carini" ha reso simili tra loro cani e gatti

Da lescienze.it: La selezione umana ha fatto sì che i carlini, i gatti persiani e altri cani e gatti dal muso schiacciato siano divenuti più simili tra loro che ai rispettivi animali selvatici da cui si sono evoluti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Influencer Andrew Tate e il fratello Tristan Tate: Processo per Traffico di Esseri Umani e Crimine Organizzato a Bucarest

Circondati dalle guardie del corpo e con una folla di giornalisti ad attenderli, i fratelli britannico-americani Andrew e Tristan Tate sono arrivati al tribunale di Bucarest, dove sono state lette le accuse contro di loro.