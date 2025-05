Dagli amici dei Poggi alle ’gemelle K’ Quelle vite sospese 18 anni dopo

GARLASCO (Pavia) Al centro del dramma, da diciotto anni, ci sono due figure. Chiara Poggi, la vittima dell’agguato del 13 agosto 2007, che aveva 26 anni, e Alberto Stasi, il bocconiano di ventisei anni, oggi in semilibertà dopo una condanna definitiva a 16 anni. Dalle nebbie della cronaca di quei giorni concitati, dopo 18 anni, figure quasi dimenticate ritornano in primo piano, riapparse dall’afa e dal deserto estivo di una Garlasco spopolata dalle ferie. Andrea Sempio, 37 anni, indagato per la terza volta, è il terzo volto che torna a tratti nella vicenda. Lui, amico di Marco, il fratello di Chiara, quella casa la frequentava, come non ha mai nascosto, giocando con l’amico con l’unico computer di casa sul quale lavorava Chiara. Aspetta l’udienza di venerdì per sapere chi analizzerà le tracce genetiche che secondo la Procura lo accusano. 🔗Leggi su Quotidiano.net

