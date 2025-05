Da vittime a imputati | prosciolti dopo 5 anni

Da vittime a imputati. Tre amici, tutti di Senigallia, avrebbero subito un’aggressione ai giardini della Rocca Roveresca, da parte di un gruppo di maranza, ragazzini di varie etnie, perché avrebbero fischiato alla ragazza di uno degli stranieri. Fatta la denuncia ai carabinieri si sono ritrovati loro ad essere indagati per rissa, lesioni e furto con strappo in concorso. Rischiavano un processo ma nell’udienza predibattimentale di ieri, davanti alla giudice Maria Elena Cola, sono stati prosciolti: non doversi procedere per tutti e per tutti i reati perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto. L’aggressione che il terzetto avrebbe subito dai maranza risale al 30 ottobre del 2020. Erano da poco passate le 18 quando i tre amici, 22enni all’epoca dei fatti, tornavano a casa dopo aver preso un birra in un locale del centro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

