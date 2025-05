Da Unicredit a Mediaset la partita a scacchi tra Roma e Berlino

La partita a scacchi tra Roma e Berlino mette in luce le somiglianze tra due economie simili, ma con finanze pubbliche divergenti. Germania e Italia, unite da una storica vocazione alla manifattura, affrontano sfide uniche in un contesto globale in rapida evoluzione. Analizziamo le dinamiche di questo confronto e le sue implicazioni per il futuro.

Due economie molto simili, due finanze pubbliche diverse. E, in mezzo, una partita a scacchi. Germania e Italia sono forse un caso più unico che raro in un mondo che cambia passo ogni giorno. Il minimo comun denominatore è la vocazione, storica, alla manifattura e all’impresa. La frattura, questa quasi culturale, sta invece nella gestione delle finanze pubbliche. Tanto ordinata e marziale Berlino, quanto disinvolta Roma. Certo, pandemia e guerre hanno ribaltato in parte gli equilibri, con il risultato che oggi l’Italia cresce più della Germania. Questo però non toglie che con un disavanzo inchiodato al 60% del Prodotto interno lordo, Berlino può oggi permettersi il lusso di una extra spesa pubblica di centinaia di miliardi, persino per finanziare il proprio riarmo. Cosa che l’Italia non può fare, dovendo ricorrere per forza di cose all’Europa, alias eurobond, alias debito comune. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Da Unicredit a Mediaset, la partita a scacchi tra Roma e Berlino

