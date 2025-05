Avevano messo in piedi quella che, secondo investigatori e inquirenti, √® stata considerata come una vera e proprio¬†centrale di riciclaggio in grado di ripulire soldi sporchi. Una sorta di "banca" con basi operative a Roma e ramificazioni in Slovacchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. A. 🔗Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Da Roma a Dubai per ripulire i soldi sporchi, nei guai il consulente finanziario di 'Diabolik'