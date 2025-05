Da piazza Flavio Gioia a via Masuccio | installati nuovi cartelli per orientare i turisti a Salerno

Nella città di Salerno, nuovi cartelli turistici sono stati installati per guidare i visitatori da piazza Flavio Gioia a via Masuccio. Questo intervento risponde alle richieste dei commercianti locali, sottolineando l'importanza di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della città e migliorare l'esperienza turistica nella zona.

"Stiamo provvedendo a far installare una adeguata segnaletica per piazza Flavio Gioia, uno dei salotti a cielo aperto più belli della nostra città. In queste settimane abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni da parte dei commercianti della zona e non solo e, dopo aver condiviso la loro necessità. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Da piazza Flavio Gioia a via Masuccio: installati nuovi cartelli per orientare i turisti a Salerno

