Da Parchi del Ducato due progetti strategici per la biodiversità | ecodotto faunistico e riqualificazione di zone umide

L'Ente Parchi del Ducato, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, avvia due progetti chiave per la salvaguardia della biodiversità: un ecodotto faunistico e la riqualificazione di zone umide. Queste iniziative riflettono un impegno concreto verso la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio, rafforzando la rete ecologica locale.

L'Ente Parchi del Ducato, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, conferma la propria attenzione alle politiche di tutela ambientale e valorizzazione del territorio grazie a due interventi strategici che puntano alla conservazione della biodiversità e al rafforzamento della rete ecologica.

Come scrive parmatoday.it: Connessioni ecologiche e tutela degli ecosistemi. Così l’Ente Parchi del Ducato, grazie a fondi Fesr della Regione Emilia-Romagna, investe nella biodiversità e nella resilienza climatica.

1.000.000 Di Euro per la biodiversità - I Progetti di Parchi Del Ducato grazie al Pr Fesr Emilia-Romagna

Si legge su gazzettadellemilia.it: Martedì 6 Maggio alla Corte di Giarola (Collecchio) si è tenuta la Conferenza stampa convocata da Parchi del Ducato (Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale) per presentare ...

Da albertodiminin.nova100.ilsole24ore.com: Nelle prime sono emersi sviluppi e criticità sull’andamento dei progetti innovativi finanziati ... tratta poi il primo progetto dei Parchi del Ducato (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità ...

