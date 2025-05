Da Palermo il via al 34esimo Giro di Sicilia | auto d’epoca storia e passione in viaggio per l’Isola

È iniziata a Palermo la 34esima edizione del Giro di Sicilia, un evento che celebra la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Ieri sera, da Piazza Verdi, oltre 200 auto d'epoca, giunte da diverse parti del mondo, hanno dato il via a un viaggio che unisce storia e passione attraverso la splendida isola siciliana.

Al via ieri sera da Piazza Verdi a Palermo la 34esima edizione del Giro di Sicilia che rievoca la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Davanti a centinaia di turisti e a una folla di ammiratori, più di 200 auto d'epoca, provenienti da varie parti d'Italia, Europa, America e Giappone, sono partite per un tour alla scoperta del patrimonio artistico e culturale dell'Isola.

