Da oggi riallineamento delle accise | sale il gasolio cala la benzina

E' in vigore da questa mattina l'allineamento delle accise previsto dalla riforma fiscale. Il decreto del ministero dell'Ambiente e del ministero dell'Economia adottato in attuazione del dlgs di revisione del sistema, rende noto Staffetta Quotidiana, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ieri sera. L'accisa sulla benzina scende quindi di 15 euro per mille litri (1,5 centesimi.

