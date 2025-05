Da oggi cambiano i prezzi di benzina e diesel | entra in vigore il decreto sulle accise

A partire da oggi, 15 maggio 2025, entra in vigore il decreto sulle accise che modifica i prezzi di benzina e diesel. Con il riallineamento, il costo del diesel subirà un aumento, mentre la benzina avrà una diminuzione. Il provvedimento è stato firmato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e altri esponenti del governo.

Al via da oggi, 15 maggio 2025, il riallineamento delle accise che determinerà con effetto immediato la variazione dei prezzi dei carburanti: il diesel costerà di più, la benzina di meno. Per effetto del decreto interministeriale firmato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e da.

