Da Milano ad Arcore per strappare la collanina dal collo di una 22enne | due scippatori in trasferta arrestati

Arcore (Monza Brianza), 15 maggio 2025 ‚Äst Hanno bloccato e strattonato una ragazza di 22 anni per strapparle dal collo una catenina in oro. I carabinieri della stazione di Arcore hanno arrestato, in flagranza di reato, nel pomeriggio del 13 maggio scorso, un 21enne e un 19enne, entrambi di origine egiziana e residenti a Milano, poich√©¬†ritenuti responsabili del delitto di rapina in concorso. La giovane vittima percorreva via Puccini ad Arcore quando √® stata avvicinata dai due giovani che, dopo la rapina, si sono allontanati rapidamente.

