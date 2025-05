Da Loreto al Giappone il magico mondo delle Winx all' Expo Osaka 2025

Il magico mondo delle Winx, la celebre saga animata italiana, si prepara a incantare il Giappone all'Expo di Osaka 2025. Creata da Iginio Straffi, fondatore di Rainbow, la serie farà la sua prima apparizione nel Paese del Sol Levante con un evento speciale dedicato all'animazione, promettendo un'esperienza indimenticabile per fan di tutte le età .

