Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha intrapreso un’importante operazione contro il pezzotto, il sistema illegale di streaming che permette l’accesso a contenuti delle principali piattaforme di pay-tv. Nel mirino, oltre 2.281 fruitori sanzionati, in un’inchiesta mirata a smantellare una rete di frodi che sta colpendo l’intera Italia.

LECCE - I finanzieri del comando provinciale di Lecce sono risaliti fino all’ultimo anello dell’indagine svolta nei mesi scorsi a contrasto delle frodi con il cosiddetto pezzotto, il sistema illegale di streaming che consente la riproduzione dei contenuti delle principali piattaforme di pay-tv. . 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Da Lecce partiva il segnale, in tutta Italia i fruitori del “pezzotto”: sanzionati in 2.281

