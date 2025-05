Da Largo Winch a Parental Leave e non solo | le novità al cinema

FILM E DOCUMENTARI. Tra anteprime e proiezioni speciali, il programma nelle sale per il 17 e 18 maggio. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Da «Largo Winch» a «Parental Leave» e non solo: le novità al cinema

Come scrive ecodibergamo.it: Tra film italiani ancora al cinema ricordiamo il drama «Nonostante» di e con Valerio Mastandrea. Dopo il successo ai David di Donatello in alcune sale è di nuovo in programmazione anche «Vermiglio» di ...

LA TRAMA DI LARGO WINCH

Secondo comingsoon.it: Largo Winch, film diretto da Jérôme Salle, segue le oscure trame che si sviluppano attorno al W Group, una prestigiosa compagnia azionaria. Un giorno, il facoltoso magnate d’origine bosniaca ...

Largo Winch - Il prezzo del denaro (Trailer ufficiale HD)

Lo riporta msn.com: Il film segue Largo Winch, che è devastato dal rapimento di suo figlio. Si rende conto che se trova i responsabili del suo fallimento, forse rivedrà suo figlio. Regia di Olivier Masset-Depasse.

