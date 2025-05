Da Gaza a Napoli bambino palestinese arriva al Santobono per le cure | ha una rara patologia del sistema immunitario

Un bambino palestinese di soli due anni è giunto questa mattina al Santobono di Napoli per ricevere cure specialistiche per una rara patologia del sistema immunitario. Trasportato con un'ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro, il piccolo è arrivato dopo un lungo viaggio dalla Striscia di Gaza, portando con sé una speranza di guarigione.

Un paziente di appena 2 anni proveniente dalla Palestina è arrivato alle prime luci dell?alba al Santobono con un?ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro dopo essere atterrato. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Da Gaza a Napoli, bambino palestinese arriva al Santobono per le cure: ha una rara patologia del sistema immunitario

Ne parlano su altre fonti

Da Gaza a Napoli, bambino palestinese arriva al Santobono per le cure: ha una rara patologia del sistema immunitario

Scrive msn.com: Un paziente di appena 2 anni proveniente dalla Palestina è arrivato alle prime luci dell’alba al Santobono con un’ambulanza del 118 ...

Bimbo palestinese da Gaza a Napoli per terapie mediche: al Santobono per cure salvavita

Come scrive fanpage.it: Un bimbo palestinese della Striscia di Gaza è arrivato al Santobono di Napoli per cure mediche. È giunto in città con padre e nonno in volo militare da Gaza.

Un bambino palestinese di due anni ricoverato al santobono per malattia rara del sistema immunitario

Secondo gaeta.it: Un bambino di due anni da Beit Hanoun, Striscia di Gaza, è stato trasferito all’ospedale Santobono di Napoli per cure specialistiche contro la malattia granulomatosa cronica, con supporto familiare e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Cybersecurity Cisco entra nell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli

La Cybersecurity di Cisco entra nell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon (AORN), unica Azienda Ospedaliera pediatrica del Sud Italia nonché uno dei principali poli nazionali di riferimento nell’assistenza per infanti, sia nel settore dell’emergenza-urgenza che dell’alta complessità e della riabilitazione intensiva.