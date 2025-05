Fine settimana decisamente intenso per gli atleti della sezione triathlon del Cus Ferrara, protagonisti assoluti su diversi campi di gara, dove le tanto attese medaglie sono puntualmente arrivate. A Caorle si è disputato il triathlon Olimpico nella modalità no-draft (scia vietata in bici). Medaglia d’oro conquistata dalla giovane Elena Prevarin nella categoria S1, con il tempo di 2h21.50. Identico risultato anche per la veterana della distanza, Roberta Scabbia, che vince nella categoria M3 in 2h21.19. Scabbia conferma lo splendido stato di forma sulla distanza olimpica; appena sette giorni prima, a Numana, si era aggiudicata il 1° posto nella M3 femminile (5° assoluto) in 2h25.31. Sempre a Caorle, ottima la prestazione di Davide Pignatti che ferma il cronometro dopo 2h13.48. Il gruppo più consistente del team cussino ha invece fatto tappa al lago di Caldaro, per il locale triathlon Olimpico, una gara tra le più rinomate della nostra penisola. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cus Ferrara trionfa nei triathlon di Caorle e Caldaro: medaglie d'oro per Prevarin e Scabbia