Curro svela segreto di Don Alonso mentre Jana racconta il passato agghiacciante in La Promessa

Curro svela un segreto inaspettato su Don Alonso, mentre Jana ripercorre un passato agghiacciante in "La Promessa". L'attesa per la nuova puntata di giovedì 15 maggio 2025, in onda su Rete 4 alle 19:35, si intensifica, con sviluppi che promettono di sorprendere gli appassionati della soap spagnola. Non perdere i prossimi colpi di scena!

Nell’attesa della nuova puntata de La Promessa, che andrà in onda giovedì 15 maggio 2025 su Rete. 4 alle ore 19:35, si stanno delineando sviluppi che promettono di sorprendere gli appassionati della soap spagnola. In questo episodio, il personaggio di Curro si troverà al centro di una rivelazione sconvolgente che cambierà la percezione dei legami . L'articolo Curro svela segreto di Don Alonso, mentre Jana racconta il passato agghiacciante in La Promessa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Curro svela segreto di Don Alonso, mentre Jana racconta il passato agghiacciante in La Promessa

Ne parlano su altre fonti

La promessa: Curro ripudiato da Don Alonso per salvare il marchesato

Lo riporta ecodelcinema.com: Nelle prossime puntate di "La Promessa", Curro rivela a Don Alonso di essere suo figlio, mentre la morte di Jana e le accuse contro Cruz complicano ulteriormente la situazione del marchesato.

Anticipazioni La Promessa, 16 maggio 2025/ Curro rassicura Martina, Lorenzo provoca Pelayo ma perde la sfida

Si legge su ilsussidiario.net: Le anticipazioni de La Promessa rivelano cosa succederà venerdì 16 maggio 2025, Curro rassicura Martina in merito ai suoi sentimenti, Pelayo batte Lorenzo.

La Promessa, direttamente dalla Spagna: l’addio di Curro è straziante, la verità è venuta a galla

Da cinezapping.com: La Promessa, Rete4: Curro viene ripudiato da Don Alonso dopo l’omicidio di Jana. Torna in incognito come valletto per indagare e scoprire la verità.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Destiny 2: La Regina dei Sussurri - Incursione Promessa del Discepolo

Inoltrati nell'Oscurità e affronta la nuova incursione di Destiny 2 in arrivo con La Regina dei Sussurri, "Promessa del Discepolo".