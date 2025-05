Curro figlio di Don Alonso rinuncia al titolo per svelare il mistero di Jana nella tenuta dei Lujàn

Curro, figlio di Don Alonso, rinuncia al titolo per svelare il mistero di Jana nella tenuta dei Lujàn. La nuova stagione de "La Promessa" su Rete4 promette colpi di scena inaspettati, mentre il giovane protagonista affronta una trasformazione dolorosa, spinto dalla sua determinazione di fare chiarezza sulla morte di Jana e i segreti familiari che la avvolgono.

La Promessa si prepara a stupire il pubblico con una svolta inaspettata su Rete4. In questa nuova stagione, il personaggio di Curro vive una trasformazione radicale e dolorosa, spinto dalla necessità di chiarire il mistero dietro la morte di Jana. Il giovane, legato da una profonda relazione familiare, subisce l'atto di ripudio da parte di

