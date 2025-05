Cuffiette pericolose ragazzina travolta dal treno nel milanese

Una tragica storia che mette in luce i pericoli della distrazione: una ragazzina è stata travolta da un treno mentre attraversava i binari, con le cuffiette nelle orecchie. Un incidente che solleva interrogativi sulla sicurezza e sull'abitudine dei giovani di rimanere sempre connessi. Servizio di Raffaella Frullone.

Giovani sempre connessi e spesso con le cuffiette nelle orecchie, come la ragazzina travolta dal treno mentre attraversava i binari nel milanese.

