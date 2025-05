A seguito dell’allerta livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per oggi 15 maggio e domani 16 maggio, il sindaco Voce ha convocato il COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità . E’ stata disposta a scopo precauzionale la chiusura dalle ore 20:00 di oggi, 15 maggio, fino alle ore 14:00 di domani, 16 maggio, salvo revoca anticipata in caso di miglioramento delle condizioni meteo: 1. della fiera mariana; 2. del luna parkgiostre di via Giovanni Paolo II; 2. di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice; E’ stata altresì disposta la chiusura per domani, 16 maggio: 1. di tutte le scuole di ogni ordine e grado per le sole attività didattiche; 2. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone allerta meteo chiuse scuole parchi e fiere mariane