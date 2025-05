Cronisti in classe Gli studenti reporter che stupiscono sempre

Nella straordinaria cornice della sala Eden, gli studenti reporter hanno conquistato il palco per celebrare la cerimonia finale del "Campionato di giornalismo", giunto alla sua 23ª edizione. Grazie a questa esperienza unica, i giovani cronisti hanno trasformato la loro passione in abilità, dimostrando che il giornalismo può davvero entrare in classe e regalare emozioni autentiche.

Il giornalismo entra in classe e gli studenti ne escono con un’esperienza che ha consentito loro di trasformarsi in cronisti veri. E ieri, nella sala Eden, gli studenti sono stati i meritati protagonisti della cerimonia finale del ’Campionato di giornalismo’ che ha tagliato il traguardo delle 23 edizioni. Il giornalismo è parte essenziale di questo viaggio personale e La Nazione sposa l’iniziativa "Cronisti in classe" da ben 23 anni. Aver la possibilità di mettere nero su bianco i propri pensieri, trattando i temi più attuali, dando voce a chi, senza un giornalista, non potrebbe avere. Riconoscimenti speciali alla scuola ’Vico’ di Grosseto (terza posizione), alla ’Aldi’ di Manciano (seconda) e alla ’Da Vinci’ di Grosseto (sul podio più alto), con premi speciali alla ’Fermi’ di Capalbio, ’Don Milani’ di Orbetello, Marsiliana, ’Ungaretti’ di Grosseto, ’Gozzano’ di Roccastrada, ’Mazzini’ di Porto S. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cronisti in classe. Gli studenti reporter che stupiscono sempre

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cronisti in Classe . Parte la nuova sfida degli studenti reporter: "E la fantasia vola"

Lo riporta msn.com: Alla scorsa edizione di Cronisti in Classe si sono classificati al primo posto gli studenti della scuola media di Savignano. Secondo posto per la scuola media Sacro Cuore e terzi classificati gli ...

Cronisti in classe. Al Cinema Goldoni oggi è il grande giorno delle premiazioni

Come scrive msn.com: Appuntamento a partire dalle 10 nella sala di via San Francesco per l’atto finale della gara fra gli studenti degli Istituti comprensivi che si sono sfidati a colpi di articoli su temi molto important ...

Cronisti in classe Il giorno del podio . Oro alla valli, argento al Comprensivo 5

msn.com scrive: Ragazzi, inizia il conto alla rovescia. Dopo quattro mesi di sfide a colpi di inchieste, si accorciano le distanze ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.