Cristina Bombassei prima donna laureata honoris causa in Ingegneria dal Politecnico di Milano

Cristina Bombassei, consigliere e Chief Legacy Officer di Brembo, fa la storia diventando la prima donna a ricevere la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano. Questo prestigioso riconoscimento segna un importante passo avanti per la valorizzazione del contributo femminile in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Cristina Bombassei, consigliere e Chief Legacy Officer di Brembo, è stata insignita della Laurea magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano. È la prima volta nella storia dell’ateneo che una donna riceve il titolo ad honorem nel campo dell’ingegneria. Dopo i saluti della Rettrice Donatella Sciuto e la Laudatio della professoressa Marika Arena, coordinatrice del corso di studi, Cristina Bombassei ha tenuto la Lectio Magistralis. “Essere la prima donna a ricevere la Laurea Honoris Causa in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano mi riempie di orgoglio e di un profondo senso di responsabilità – ha affermato Cristina Bombassei -. Questa laurea è legata a un tema che ha caratterizzato il mio percorso professionale: la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cristina Bombassei prima donna laureata honoris causa in Ingegneria dal Politecnico di Milano

Ne parlano su altre fonti

A Cristina Bombassei laurea honoris causa in ingegneria

Come scrive ansa.it: Cristina Bombassei, consigliere e chief legacy officer di Brembo, ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in management engineering - Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano. (ANSA) ...

A Cristina Bombassei laurea honoris causa in Ingegneria dal Politecnico di Milano

Si legge su businesspeople.it: La Chief Legacy Officer di Brembo, Cristina bombassei è la prima donna nella storia dell'ateneo a ricevere un titolo ad honorem in Ingegneria.

Cristina Bombassei è tra le 100 protagoniste della mostra “Made in Italy impresa al femminile”

Come scrive bergamonews.it: Roma. Cristina Bombassei, Chief Legacy Officer di Brembo, è tra le 100 protagoniste della mostra “Made in Italy impresa al femminile”, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Cristina Maria Murari : L'infermiera morta dopo il vaccino Covid, un' irresponsabile allarmismo

L'infermiera di 55 anni Cristina Maria Murari, dipendente dell'Ospedale Negrar di Verona, sembra essere morta in circostanze misteriose dopo aver ricevuto il vaccino Covid.