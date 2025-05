Crisi del Kashmir | l’India di Modi prende a modello l’Israele di Netanyahu

La crisi del Kashmir si intreccia sempre più con il conflitto israelo-palestinese. L'India di Modi sembra seguire il modello di Israele di Netanyahu, instaurando simili strategie militaristiche. Le recenti azioni dell'esercito indiano, inclusi raid aerei contro il Pakistan, mostrano come dinamiche geograficamente distanti possano riflettere interconnessioni sorprendenti e preoccupanti nella geopolitica contemporanea.

Cosa c’entrano l’ India e il Kashmir con Israele e la Striscia di Gaza? Per alcuni molto più di quanto non si potrebbe pensare in un primo momento collegando due realtà distanti tra loro oltre 4.500 chilometri. Lo scorso 7 maggio, l’esercito indiano ha lanciato una serie di raid aerei sul Pakistan e sul Kashmir controllato da Islamabad, raid che hanno colpito moschee e madrase, nonché complessi residenziali, causando la morte di 31 civili, tra cui diversi bambini. Immediata la risposta pakistana che ha abbattuto almeno tre aerei da combattimento rivali (altre fonti parlano di cinque) e replicato attaccando il Kashmir indiano provocando 15 vittime. Le ostilità tra i due Paesi dotati di armi nucleari sono terminate il 10 maggio 2025 grazie alla mediazione degli Stati Uniti. India e Pakistan hanno concordato un cessate il fuoco immediato anche se le violazioni sono continuate, con accuse reciproche di attacchi aerei e bombardamenti, lungo tutta la Linea di Controllo, il confine militare che separa la regione contesa del Kashmir. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Crisi del Kashmir: l’India di Modi prende a modello l’Israele di Netanyahu

Approfondimenti da altre fonti

India-Pakistan, rischio escalation. Decine i morti nel "conteso" Kashmir. Modi: "Allerta è massima"

Lo riporta msn.com: Ankara al lavoro per disinnescare la crisi indo-pachistana La Turchia sta lavorando per disinnescare la crisi tra India e Pakistan prima che arrivi a ''un punto di non ritorno, anche se c'è qualcuno c ...

India-Pakistan, rischio escalation scuole e aeroporti chiusi. Modi: "Allerta è massima"

msn.com scrive: Per sicurezza a Dehli solo lezioni online. 24 aeroporti chiusi. Pakistan: abbattuti 77 droni indiani in 2 giorni, 4 morti. Migliaia di sfollati al confine. Vance: conflitto non è affare nostro. Erdoga ...

Non ci riprovate. Narendra Modi avverte il Pakistan: "Se attaccano l'India reagirà con molta forza"

Riporta huffingtonpost.it: Il primo ministro indiano mette solo in pausa l'azione militare contro il paese vicino. "Terrorismo e dialogo non possono coesistere, sangue e acqua ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La crisi della catena di distribuzione nel mondo farmaceutico post Covid19

La crisi scatenata dalla pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19 è stata violenta sotto ogni prospettiva: umana, economica, finanziaria e, soprattutto, psicologica.