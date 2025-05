Crescita del Largo Consumo in Italia | Aumento del Carrello della Spesa nel 2025

Nel 2025, il carrello della spesa delle famiglie italiane si conferma una priorità, evidenziando una crescita significativa nel settore del largo consumo. Questa tendenza si traduce in un aumento della quota di mercato, a scapito di consumi come quelli fuori casa e l'acquisto di beni durevoli, che mostrano una flessione del -1,8%.

Il carrello della spesa delle famiglie italiane rimane voce prioritaria nel budget mensile, aumentando la quota di mercato del largo consumo a discapito di altre voci, quali i consumi fuori casa e l'acquisto dei beni durevoli (-1,8% T&D). E' quanto emerge dai dati sull'andamento del mercato presentati nella conferenza stampa di apertura de Linkontro 2025, l'appuntamento di riferimento nel mondo del largo consumo italiano organizzato da NielsenIQ (NIQ), ospitato al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Presenti per l'occasione, Enzo Frasio, amministratore delegato di NIQ Italia, e Romolo De Camillis, retailer director di NIQ. L'inizio del 2025 è quindi positivo per il settore, lo testimoniano diversi indicatori. Si parte dal fatturato: i primi 4 mesi dell'anno registrano oltre 45 miliardi di euro, di cui più di 32 miliardi nel largo consumo confezionato. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crescita del Largo Consumo in Italia: Aumento del Carrello della Spesa nel 2025

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Crescita del Largo Consumo in Italia: Aumento del Carrello della Spesa nel 2025

Riporta msn.com: Il mercato del largo consumo in Italia segna un +4,4% nelle vendite, con una forte crescita nel sud e nell'e-commerce.

Largo consumo, settore in espansione | NielsenIQ celebra la 40° edizione de Linkontro e guarda al futuro

Come scrive msn.com: NielsenIQ celebra la 40° edizione de Linkontro, l’evento di riferimento in Italia nel mondo del Largo Consumo, registrando per il 2025 la presenza di 644 manager e oltre 275 aziende tra industria e gr ...

Largo consumo: spesa trainata da frutta e verdura

Lo riporta myfruit.it: I dati emergono dall'analisi di mercato NielsenIQ presentati a Linkontro. Ancora timore per l'inflazione. Esplosione di mango (+114,3%) e avocado (+47%) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ricerca su consumo prodotti ittici di Marine Stewardship Council con Globescan

Marine Stewardship Council?(MSC), organizzazione non profit che promuove la salute degli oceani attraverso i suoi Standard di sostenibilit? ittica, pubblica i risultati della pi? grande ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici, investigandone abitudini, percezioni e attenzione alla sostenibilit? a livello nazionale e globale.