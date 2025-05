La letteratura è uno strumento potente per imparare a conoscere se stessi e il mondo. E tra tutti i generi, il romanzo di formazione è la lente migliore attraverso cui guardare la crescita, le prime volte, le cadute, i cambiamenti. È l’eco delle domande che ci portiamo dentro: “Chi sono?”, “Chi diventerò?”. Leggere storie in cui il protagonista cresce, affrontando mille battaglie fisiche e psicologiche, non è solo un esercizio di empatia, è un modo per prepararsi alla vita. In un tempo in cui l’educazione sembra smarrita tra nozioni e voti, ritrovare nella scuola e nei libri uno spazio di formazione - non solo per studenti - è un atto quasi rivoluzionario. Di tutto questo e molto di più si è parlato nell’ultima puntata de Il piacere della lettura, con ospite Nicola Campiotti, autore del romanzo Tutto tra noi è infinito (Sperling & Kupfer). 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crescere con i libri: la lezione di ‘Tutto tra noi è infinito’