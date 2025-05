Cresce il business travel a Milano gli Italian Mission Awards

A Milano, il business travel vive una fase di crescita significativa, come dimostrato dalla dodicesima edizione degli Italian Mission Awards. Tenutasi in una rinomata location del design district, l'evento, promosso da Newsteca, celebra le eccellenze della filiera, confermando l'importanza di questa iniziativa nel panorama nazionale.

Pochi giorni fa a Milano, in una location del design district meneghino, si è svolta la dodicesima edizione degli Italian Mission Awards, a conferma della continuità e della rilevanza nel panorama nazionale dell'iniziativa promossa da Newsteca con l'obiettivo di premiare le eccellenze della filiera dei viaggi d'affari: travel manager, compagnie aeree, catene alberghiere, società tecnologiche,

Nuova base e nuovi voli easyJet a Milano Linate, Anche Business Travel

non sappiamo se sia di buon auspicio ma di certo è forte anche il riguardo per il business travel, caro a Mission, quando si parla di metter piede in un aeroporto collegato al centro di Milano

