Cremonini esulta col Bologna in Coppa Italia | “Al cimitero da papà prima della partita sognavo vincesse per lui”

Cesare Cremonini celebra con entusiasmo la vittoria del Bologna in Coppa Italia contro il Milan. Presenti all'Olimpico, il cantante ha espresso la sua gioia sul campo insieme ai calciatori e ha dedicato il trionfo al padre, sottolineando la profonda emozione che ha provato durante la partita. Un legame speciale tra sport e sentimenti.

Cesare Cremonini era all'Olimpico ieri sera durante la vittoria del Bologna in Coppa Italia. Il cantante è esploso di gioia a fine partita contro il Milan: ha raggiunto i calciatori sul campo per abbracciarli ed esultare con loro. Su Instagram ha poi scritto: "Per il mio babbo. Sono andato al cimitero la sera prima della partita, sognando che questi ragazzi la vincessero anche per lui". 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cremonini esulta col Bologna in Coppa Italia: “Al cimitero da papà prima della partita, sognavo vincesse per lui”

