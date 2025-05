Cremona barca in balìa della corrente sul fiume Po | recuperata dalla Guardia di Finanza

Cremona, 15 maggio 2025 – Una crociera di servizio sul fiume Po si è trasformata in una missione di salvataggio. Mercoledì 14 maggio, l’unità navale B.S.O. 501 ha individuato un natante da diporto in avaria alla deriva nelle vicinanze dell’Isola Serafini tra la provincia di Cremona e quella di Piacenza. L’imbarcazione, con a bordo una sola persona, aveva subito un guasto al motore e si trovava in balia della corrente, rappresentando un potenziale pericolo non solo per l’incolumità dell’uomo a bordo ma anche per la sicurezza della navigazione sul tratto fluviale. I militari, accertato che l ’occupante fosse in buone condizioni di salute, hanno immediatamente proceduto al rimorchio dell’imbarcazion e, conducendola in sicurezza al proprio ormeggio. L’intervento si inserisce ne l più ampio contesto delle attività svolte quotidianamente dalla componente navale della Guardia di Finanza sul Fiume Po, presidio strategico delle acque interne lombarde. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

