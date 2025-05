Credito XV Rapporto Unirec | In Campania recuperati importi per 18 miliardi di euro

Il XV Rapporto Unirec  – Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito – offre una fotografia aggiornata di un settore industriale in evoluzione, caratterizzato da una crescente tendenza al consolidamento e all’innovazione. Proprio quest’anno il comparto si è distinto con ricavi a perimetro costante in crescita del 5% rispetto all’ultima rilevazione (per un totale di 2.559 milioni di euro). Si tratta di una industria specializzata con il 94% del fatturato complessivo che deriva dall’attivitĂ core di recupero crediti. Il rapporto, realizzato con Nomisma,  è stato presentato oggi a Roma in occasione dell’Annual 2025 dal titolo Nuovi equilibri finanziari, IA e etica – l’impatto sul settore del credito  – che ha riunito gli operatori del settore presso l’Auditorium Antonianum per approfondire le prossime tendenze. 🔗Leggi su Ildenaro.it