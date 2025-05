Cpi | chiesto arresto del generale libico Elmasry per crimini

Il procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI), Karim Khan, ha sollecitato le autorità libiche a catturare il generale Njeem Osama Elmasry, noto come Al-Masri. Il mandando di arresto è stato emesso per autorizzare il suo processo riguardo a presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi in Libia.

Il procuratore della Cpi Karim Khan ha chiesto alle autorità libiche di arrestare il generale Njeem Osama Elmasry, conosciuto come Al-Masri, e di consegnarlo alla Corte "affinché possa essere processato per i crimini che presumibilmente ha commesso". "Abbiamo emesso un mandato di arresto per lui ma è fuggito ed è tornato in Libia passando per l'Italia", ha detto Khan in un briefing al Consiglio di sicurezza Onu, citato in grande evidenza dai media libici. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cpi: chiesto arresto del generale libico Elmasry per crimini

