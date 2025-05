Costanza Caracciolo le nozze segrete con Bobo Vieri e l’aborto | La stampa disse che ero incita mentre piangevo

Nell'ospitata a "La volta buona", Costanza Caracciolo ha condiviso i momenti chiave della sua storia d'amore con Bobo Vieri, descrivendola come una favola. Tra aneddoti romantici e ricordi intensi, ha rivelato anche le difficoltà incontrate, tra cui le voci sulla sua gravidanza e una triste esperienza personale. Una narrazione emozionante di amore e vulnerabilità.

"Come nelle favole", così Costanza Caracciolo descrive la sua storia d'amore con Bobo Vieri. Ospite a La volta buona, l'ex velina ha ricordato il loro primo appuntamento definendolo "magico". All’epoca, galeotta fu una gita in vespa di notte: "Sì, abbiamo fatto un tour notturno di Roma ed è stato un momento davvero bello". 🔗Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Costanza Caracciolo, le nozze segrete con Bobo Vieri e l’aborto: “La stampa disse che ero incita mentre piangevo”

