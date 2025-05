così la germania vuole costruire l esercito più forte d europa una priorità per merz

Roma, 15 maggio 2025 – “La forza scoraggia l’aggressività, la debolezza la invita”, ha detto mercoledì il primo ministro Merz ai deputati del Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco. La Germania deve assumersi maggiori responsabilità nella difesa del continente, in un contesto di crescenti minacce da parte della Russia, ha aggiunto. Il cancelliere tedesco Merz discute il bilancio UE, l'indebitamento e i dazi con il Consiglio europeo, sottolineando il controllo sull'immigrazione. “Il governo federale fornirà tutte le risorse finanziarie di cui l’esercito tedesco ha bisogno per diventare l’esercito più forte d’Europa in termini convenzionali”, ha affermato Merz. Prima ancora di entrare in carica, i cristianodemocratici e i socialdemocratici guidati da Merz sono riusciti a far approvare dal parlamento uscente una riforma delle rigide norme tedesche in materia di debito con l’obiettivo di potenziare le forze armate nazionali dopo anni di investimenti insufficienti. 🔗Leggi su Quotidiano.net

