Così i giovani giornalisti africani sfidano gli stereotipi dei media occidentali

Negli ultimi anni, i giovani giornalisti africani stanno rivoluzionando la narrazione del continente, sfidando gli stereotipi riduttivi diffusi dai media occidentali. Attraverso storie autentiche e prospettive innovative, questi professionisti mostrano la ricchezza culturale, le sfide quotidiane e i successi, riscrivendo la narrazione e restituendo dignità e voce ai loro popoli.

Per decenni, l' Africa è stata raccontata al mondo attraverso una lente riduttiva: un continente di fame, guerre, malattie e corruzione. Immagini di bambini malnutriti o villaggi devastati hanno dominato le copertine dei media occidentali, alimentando un immaginario che ignora la complessità del continente. Ma una nuova generazione di giornalisti africani sta sfidando questi cliché, armata di storie che parlano di innovazione, vitalità e cultura. " Il problema non è solo ciò che i media occidentali mostrano, ma ciò che omettono," dice un giornalista ghanese. Un altro giornalista nigeriano di 32 anni afferma che " L'Africa che vedo nei media occidentali è spesso un collage di disperazione. " I media internazionali tendono a perpetuare stereotipi obsoleti sull'Africa, " le narrazioni di povertà e conflitti dominano ancora, trascurando la nostra forza e diversità," afferma Brian Akoko, giornalista freelance keniota.

