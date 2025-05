Cos’era la Rerum Novarum di Leone XIII?

Da quando Robert Francis Prevost è stato eletto papa e ha scelto il nome di Leone XIV, sono stati in molti a interrogarsi sulle motivazioni di questa scelta, e ad ipotizzare come suo principale ispiratore il suo immediato “predecessore”, ossia Leone XIII. Tra le tante innovazioni di cui questo Pontefice fu promotore vi fu anche un nuovo approccio da parte della Chiesa su alcune questioni sociali, affrontate nell’enciclica Rerum Novarum. Vediamo insieme in cosa consiste e perché è stata così importante. Alla fine del XIX secolo l’impatto della rivoluzione industriale era fortemente sentito anche a livello sociale, con gli operai costretti a lavorare e vivere in condizioni spesso disumane mentre l’avanzata del capitalismo concentrava le ricchezze nelle mani di pochi individui. I cattolici erano divisi tra il laissez-faire filo-capitalista, difensore del progresso a qualsiasi costo, e il movimento socialista che inneggiava a una rivoluzione vicina a quella propugnata da Marx; e non mancavano i nostalgici delle antiche corporazioni medievali. 🔗Leggi su Cultweb.it

