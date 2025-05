cos è le réarmement démographique il riarmo demografico francese per contrastare il calo delle nascite

Si parla spesso del fenomeno della denatalità, una realtà che non interessa solamente l’Italia e l’Europa. In uno studio pubblicato su The Lancet si evidenzia come i tassi di fertilità siano diminuiti drasticamente in tutto il mondo dal 1950 a oggi. Un trend che è destinato a proseguire in quasi tutti i Paesi fino al 2100. Analizzando lo studio di The Lancet l’ Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) riferisce che alla fine del secolo solamente sei Paesi avranno un tasso di fecondità di 2,1 figli a donna, ovvero quello stimato necessario per permettere il mantenimento del numero di abitanti. Questi Paesi sono situati in Oceania (2), in Africa subsahariana (3) e in Asia centrale (1). L’Europa è destinato a rimanere il Vecchio continente nel vero senso della parola. Eppure guardando con attenzione all’Europa ci sono differenze profonde tra i vari Paesi. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it

