Tra i giovani americani sta prendendo piede il fenomeno social dei crunchy teen, adolescenti che promuovono uno stile di vita “naturale” ma spesso basato su teorie pseudo-scientifiche e pratiche alimentari estreme. Secondo gli esperti, tale approccio superficiale e non supportato da una piena consapevolezza delle informazioni trattate, può rivelarsi molto pericoloso per la salute dei ragazzi: "I genitori educhino i figli a sviluppare un senso critico riguardo ciò che leggono in Rete". 🔗Leggi su Fanpage.it

© Fanpage.it - Cos’è la tendenza “crunchy” e perché può essere pericolosa per la salute dei ragazzi: il parere degli esperti