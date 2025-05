Cos’è la FIFA Club World Cup 2025 il ricchissimo mondiale per club

La FIFA Club World Cup 2025 è un torneo globale che radunerà le migliori squadre di calcio del pianeta, prendendo il via dal 14 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Questa competizione promette di elevare il palcoscenico del calcio per club, unendo talenti e culture calcistiche diverse in un evento ricchissimo e imperdibile.

Manca poco meno di un mese al debutto di una nuova competizione calcistica per club che coinvolgerà squadre provenienti da tutto il mondo: stiamo parlando della Coppa del Mondo per club FIFA 2025 (o FIFA Club World Cup 2025 ), che si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti d’America. A partecipare sarà una selezione di 32 club provenienti da AFC (Asian Football Confederation), CAF (Confédération Africaine de Football), CONCACAF (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football), CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol), OFC (Oceania Football Confederation) e UEFA (Union of European Football Associations). Questi gli stadi statunitensi in cui si terrà il torneo: Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia. TQL Stadium di Cincinnati, Ohio. Bank of America Stadium di Charlotte, North Carolina. 🔗Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cos’è la FIFA Club World Cup 2025, il ricchissimo mondiale per club

