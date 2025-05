Cos’è il sorriso di Duchenne? Nasce dagli occhi e indica vera gioia

Il sorriso di Duchenne è una manifestazione genuina di felicità, che si distingue per la sua origine profonda negli occhi. Caratterizzato dalla contrazione simultanea dei muscoli facciali, questo sorriso autentico trasmette emozioni sincere e chiama in causa non solo la bocca, ma anche l'espressione dello sguardo, creando le riconoscibili "zampe di gallina".

Il sorriso di Duchenne è un'espressione facciale autentica di gioia, caratterizzata dalla contrazione simultanea dei muscoli zigomatico maggiore e orbicolare dell'occhio. A differenza dei sorrisi sociali o forzati, coinvolge non solo la bocca, ma anche gli occhi, producendo le tipiche "zampe di gallina" agli angoli esterni. Il nome deriva dal neurologo francese Guillaume-Benjamin Duchenne de Boulogne, che nel XIX secolo fu il primo a documentare, tramite stimolazione elettrica, le differenze tra i sorrisi volontari e involontari. Come si compone un vero sorriso? Il sorriso autentico è il risultato di due muscoli principali: il muscolo zigomatico maggiore, che solleva gli angoli della bocca, presente anche nei sorrisi "sociali" (quelli di circostanza);. muscolo orbicolare dell'occhio (pars lateralis), quello che stringe gli occhi, causando le rughe caratteristiche.

