Cosa svela il documentario One to One | John & Yoko sulla coppia più contestata del pop

"One to One: John & Yoko" è un documentario che esplora la vita della coppia più controversa del pop, svelando la loro intimità e le sfide affrontate. In arrivo in Italia dal 15 al 21 maggio, il film invita a scoprire il loro mondo, partendo dall'appartamento di Bank Street, testimone di un'epoca storica e innovativa.

One to One: John & Yoko, il film documentario sulla coppia più contestata della storia del pop, arriva anche in Italia (dal 15 al 21 maggio). Partendo dall'appartamento che i due condividevano al numero 105 di Bank Street, dopo essersi appena trasferiti da Londra a New York, i registi Kevin MacDonald e Sam Rice-Edwards raccontano la vita di John Lennon e Yoko Ono. Gli anni sono quelli che ruotano attorno al concerto di beneficenza che tennero al Madison Square Garden il 30 agosto del 1972. Attraverso i loro occhi si può osservare il panorama politico e culturale di quel periodo, ma non solo. Il titolo prende il nome proprio da quel live, che all'epoca fu registrato, ma che è rimasto inutilizzato a lungo. Finché Peter Worsley, il produttore del film, non si è messo in contatto con MacDonald.

