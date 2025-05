Cosa sono i kokedama e come si fanno?

I kokedama sono originali composizioni vegetali giapponesi, in cui le radici delle piante sono avvolte da una sfera di muschio, che funge da vaso naturale. Il termine “kokedama” unisce le parole giapponesi “koke” (muschio) e “dama” (sfera), e rappresenta un'affascinante fusione di arte e natura, portando bellezza in ogni ambiente.

I kokedama sono composizioni vegetali di origine giapponese, caratterizzate da una sfera di muschio che avvolge le radici delle piante, fungendo da vaso naturale. Il termine "kokedama" deriva dall'unione delle parole giapponesi "koke" (muschio) e "dama" (sfera). Questa tecnica affonda le sue radici nel bonsai e nel Nearai, un metodo tradizionale che permette di coltivare le piante senza l'uso di contenitori rigidi, favorendo un aspetto naturale ed elegante. I kokedama possono essere posizionati su un piatto o sospesi per creare un effetto decorativo suggestivo. Per realizzare un kokedama servono piante adatte come felci, ficus ginseng, pothos, edera, piante grasse o orchidee. Necessario è anche il substrato, una miscela di akadama e keto, tipici del bonsai, o un mix di terriccio universale con argilla e torba.

