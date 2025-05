Cosa si può portare e cosa no al Gran Premio di F1 a Imola Guida all' evento | la mappa dei parcheggi

Sta per prendere il via il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola. Scopri cosa puoi portare e cosa è vietato, insieme alla mappa dei parcheggi. Dopo l'open day della Fan Zone, l'atmosfera si scalda per un weekend dedicato all'emozione della F1 e agli appassionati di motori.

Sta per entrare nel vivo il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settimo round del mondiale di F1. L'Enzo e Dino Ferrari ha assaggiato giovedì con l'open day della Fan Zone quello che si appresta a vivere nel fine settimana dedicato alla massima serie motoristica. In attesa che i. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Cosa si può portare e cosa no al Gran Premio di F1 a Imola. Guida all'evento: la mappa dei parcheggi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.